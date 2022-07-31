«بوتين» يوقع مرسوماً يُقر العقيدة البحرية الروسية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، على مرسومين لإقرار العقيدة الجديدة للبحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي.

جرى ذلك في حفل أقيم في مبنى متحف تاريخ سان بطرسبورغ في قلعة بطرس وبولس، ضمن الفعاليات الاحتفالية بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي.

وتم تعديل العقيدة البحرية وفقا للتحديات الجديدة والأوضاع الجيوسياسية الراهنة في العالم “من أجل ضمان تنفيذ السياسة البحرية الوطنية لروسيا”، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وبذلك أصبحت العقيدة البحرية السابقة، التي تم اعتمادها في 17 يونيو 2015، تعتبر غير نافذة، أما المرسوم الخاص بميثاق الأسطول العسكري الروسي فأدرج تعديلات في مواثيق الخدمة الداخلية وخدمات الحماية والحراسة للقوات المسلحة الروسية، ودخلت كلا الوثيقتين حيز التنفيذ لحظة التوقيع عليهما.

وتتضمن العقيدة البحرية الروسية الجديدة النقاط التالية: