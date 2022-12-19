«بوتين» يُؤكد استعداد بلاده لتطوير المشاريع النووية في بيلاروس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن روسيا مستعدة لتطوير المشاريع النووية في بيلاروس وإعداد الكوادر.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بوتين قوله: “نحن نبني محطة للطاقة النووية. المفاعل الأول يعمل، وهي تحل محل حوالي 4.5 مليار متر مكعب من الغاز… ونحن مستعدون لمواصلة تطوير هذا المشروع، والعمل، وبناء المفاعلات، ولكن، في رأيي، فإن الشيء الأكثر أهمية هو أننا مستعدون ونقوم بإنشاء الصناعة، وتدريب الكوادر الوطنية، وتطوير العلوم بطريقة مناسبة”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو ومينسك لديهما اتفاقيات حول الأمر.

وتابع: “نحن مستعدون أيضا لبحثها والعمل من أجل المضي قدما في هذا الاتجاه”.

ولفت خلال زيارته إلى مينسك إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا وبيلاروس بنسبة 10% خلال عشرة شهور من العام الجاري وقد يبلغ رقما قياسيا بقيمة نحو 40 مليار.

وشدّد بوتين على أن بيلاروس ليست جارة طيبة لروسيا فقط، ولكنها حليف أيضا، وبناء على ذلك يتم حل جميع القضايا الاقتصادية.