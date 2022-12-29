«بوتين» يُصدر مرسوماً بتعيين سفير جديد في ليبيا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بتعيين آيدار أغانين سفيرا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا.

ونشر المرسوم، على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية. وجاء في المرسوم “تعيين آيدار رشيدوفيتش أغانين سفيرا مفوضا فوق العادة للاتحاد الروسي لدى دولة ليبيا”، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وشغل آيدار أغانين العديد من المناصب، حيث عمل في إدارة التخطيط السياسي في الخارجية الروسية وممثلا لروسيا الاتحادية في الأراضي الفلسطينية ومستشارا للسفارة الروسية في الأردن وسلوفينيا، ومديرا لقناة روسيا اليوم العربية.

وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده تعتزم استئناف عمل سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب.