«بوتين» يُعلن تحديث جميع القوات النووية الروسية

كشفت موسكو عن تحديث النسبة العظمى من القوات النووية الاستراتيجية في البلاد، معلنة عن خططها القادمة في هذا المجال.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحديث 95 في المئة من القوات النووية الاستراتيجية الروسية، كاشفا في ذات الوقت أن القوات الجوية تسلمت 4 قاذفات جديدة فرط صوتية وقادرة على حمل رؤوس نووية.

وقال الرئيس بوتين، في كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى السنوية ليوم “حماة الوطن”: وصلت حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية إلى 95 في المئة وفي المكون البحري للثالوث النووي وصلت إلى نحو 10 في المئة.

وأضاف بوتين: التالي هو التطوير والإنتاج المتسلسل للنماذج الواعدة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

يذكر أن روسيا، كانت أعلنت قبل أيام، أنها بصدد تطوير أحد أكبر أنواع السلاح الدفاعي لديها، من طراز قاذفة اللهب الثقيلة الجديدة “التنين”، مضيفة أن المنظومة الجديدة ستزوّد بصواريخ نفاثة من طراز ТБС-М3، وسيكون بمقدورها إصابة الأهداف على مسافة حتى 15 كم.