«بوتين» يُوقع مرسوماُ بشأن إجراءات اقتصادية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن التدابير الاقتصادية الجوابية، ردا على الإجراءات غير الودية لبعض الدول الأجنبية.

وبحسب ما أفادت قناة “روسيا اليوم”، يحظر المرسوم الرئاسي الروسي إجراء المعاملات والوفاء بالالتزامات تجاه الأفراد الأجانب والكيانات القانونية الأجنبية الخاضعة للعقوبات الروسية الانتقامية، وكذلك يحظر تصدير المواد الخام والمنتجات من روسيا لصالح الأشخاص الخاضعين لعقوبات في روسيا.

وبموجب المرسوم، أصدر مجلس الوزراء تعليمات بتحديد قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية في غضون 10 أيام.

كما يُحظر على المسؤولين إجراء معاملات مع الشركات والأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية، ويُحظر تصدير المنتجات والمواد الخام المنتجة في الدولة الى الخارج لصالح الاشخاص والجهات الخاضعين للعقوبات، ويُحظر أيضاً على الشركات والأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية إجراء المعاملات المالية.