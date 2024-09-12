بوتين: 34 دولة تقدمت بطلب انضمام إلى «بريكس»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع كبار ممثلي دول الرابطة للقضايا الأمنية، “إن 34 دولة تقدمت بطلبات للانضمام إلى مجموعة “بريكس”.

وأشار بوتين، “إلى أن روسيا، بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة، اتبعت نهجا مسؤولا في تنظيم العمل المشترك في إطار الرابطة، وبالتالي كان على موسكو أن تعمل على تسهيل التكامل الأسرع والأكثر كفاءة للدول المشاركة في جميع آليات “بريكس”.

وقال بوتين: “أود أن أغتنم هذه الفرصة لأقول لقادة المجموعة، إننا ننتظرهم في القمة المنعقدة في قازان 22-24 أكتوبر، حيث من المتوقع أن نناقش بشكل موضوعي آفاق مواصلة بناء الشراكة الكاملة بين الدول الأعضاء في مجموعة “بريكس”.

وأضاف “أنه من المنتظر كذلك، خلال القمة، الموافقة على حزمة من الاتفاقيات في مختلف القطاعات ومجالات التعاون”، بحسب قناة روسيا اليوم.

هذا “وانتقلت الرئاسة السنوية لمجموعة “بريكس” إلى روسيا في الأول من يناير في العام الحالي، والذي بدأ بإضافة أعضاء جدد إلى مجموعة “بريكس”، حيث أصبحت المجموعة تضم (إلى جانب روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا) كلا من: مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية”.