بوركينافاسو تستعد لإشراك مواطنيها في ليبيا بالانتخابات الرئاسية

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة بمكتبه صباح اليوم الأحد سفير جمهورية بوركينافاسو المعتمد لدى ليبيا.

حيث أكد السفير أن السفارة البوركينية تواصل عملها من داخل العاصمة طرابلس ولم تغادرها وتمارس أعمالها بشكل طبيعي، وأبلغ معالي سيالة بأن السفارة ستكون مركزاً أساسياً في الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام القادم وقد باشرت الترتيبات اللازمة التي تمكن البوركينيين المتواجدين على الأراضي الليبية من المشاركة في هذه الانتخابات.

وأشار سفير بوركينافاسو إلى أن أعضاء من اللجنة المركزية للانتخابات وصلوا منذ عدة أيام للبدء في الترتيبات استعداداً لإجراء الإنتخابات، وسيتوالى وصول أعضاء آخرين في إطار الاستعداد لهذه الانتخابات بما في ذلك حصر المواطنين البوركنيين المتواجدين على كامل التراب الليبي ليتمكنوا من أداء واجبهم الانتخابي.

من جهته أكد سيالة أن الجهات الليبية المختصة ستقدم كافة المساعدات التي تطلبها السفارة لإنجاح هذه الانتخابات، كما تطرق للهجوم الآثم الذي تتعرض له العاصمة طرابلس منذ أكثر من سبعة أشهر وما يعاني منه المدنيون من قتل وترويع في الوقت الذي لازالت حكومة الوفاق تؤكد أنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا.