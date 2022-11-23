«بوريطة»: التطورات في ليبيا مشجعة خاصة بعد الابتعاد عن الحلول العسكرية

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن بلاده تتابع التطورات التي تشهدها الساحة الليبية، واصفاً إياها بالتطورات المشجعة بعد ابتعادها عن الحلول العسكرية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش على هامش أعمال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات الذي يعقد بمدينة فاس المغربية.

وذكر بوريطة أنّ بلاده ستقف إلى جانب ليبيا ومؤسساتها والاشتغال في مواكبة مجهودات الأمم المتحدة للوصول إلى انتخابات تؤدي إلى إنهاء كل النقاش حول مسألة الشرعية.

وجدد بوريطة التأكيد على التنسيق المستمر مع الخارجية الليبية في كل ما هو متعلق بالقضايا المشتركة على المستوى العربي والإفريقي والمتوسطي.