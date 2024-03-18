بوريل: «إسرائيل» حولت غزة إلى مقبرة مفتوحة

أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة حوّلت القطاع إلى “مقبرة مفتوحة”.

ونقلت فرانس برس عن بوريل قوله خلال اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم “كانت غزة قبل الحرب سجنا مفتوحا، وباتت اليوم أكبر مقبرة مفتوحة”، مضيفا إنها “مقبرة لعشرات آلاف الأشخاص كما أنها مقبرة للكثير من أهم مبادئ القانون الإنساني”.

وجدد بوريل اتهام إسرائيل باستخدام المجاعة “سلاح حرب” عبر عدم السماح لشاحنات المساعدات بدخول القطاع، وقال “إسرائيل تثير المجاعة”.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر هجوما عنيفا على قطاع غزة، ما أدّى الى مقتل 31726 شخصا غالبيتهم الكبرى من النساء والفتية والأطفال، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة في حكومة حماس.

ومن المقرر بأن يناقش وزراء خارجية الاتحاد مقترحا تقدّمت به كل من إيرلندا وإسبانيا لتعليق اتفاقية للتعاون مع إسرائيل، لكن يستبعد بأن تنال الخطوة تأييد جميع الدول الـ27.