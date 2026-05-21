بوساطة باكستانية.. إيران تدرس ردا أمريكيا جديدا

أعلنت إيران أنها تدرس رداً أميركياً جديداً في إطار الجهود الدبلوماسية الجارية عبر وساطة باكستانية، في وقت تتواصل فيه محاولات احتواء التصعيد في الشرق الأوسط عبر قنوات غير مباشرة بين طهران وواشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تسلمت وجهات نظر أميركية جديدة وتقوم حالياً بدراستها، مؤكداً أن قنوات تبادل الرسائل ما تزال مفتوحة عبر وسطاء إقليميين، من بينهم باكستان التي تلعب دوراً في تسهيل الاتصالات بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن المحادثات مع إيران تمر بـ“مفترق طرق”، في إشارة إلى احتمالين متناقضين يتمثلان في التوصل إلى اتفاق أو العودة إلى التصعيد العسكري.

وأضاف ترامب أن موقف واشنطن لا يزال مرتبطاً بردود طهران، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار المفاوضات، في ظل استمرار النقاشات حول الملف النووي الإيراني والتوترات الإقليمية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات دبلوماسية نشطة، حيث استقبلت طهران مسؤولين باكستانيين للمرة الثانية خلال فترة قصيرة، في إطار جهود تهدف إلى نقل الرسائل بين الجانبين الأميركي والإيراني.

وأكدت مصادر إيرانية أن حضور الوفود الباكستانية يهدف إلى تسهيل تبادل المواقف بين الطرفين وتسريع وتيرة التواصل، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول ملفات الخلاف الأساسية.

وتشير المعطيات إلى أن الملف الإيراني الأميركي يدخل مرحلة حساسة من التفاوض غير المباشر، في ظل ضغوط سياسية متبادلة ومخاوف من انهيار المسار الدبلوماسي.

يشهد الملف النووي الإيراني منذ سنوات حالة من التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن، تخللها انهيار الاتفاق النووي السابق وفرض عقوبات مشددة.

وتعتمد الجهود الحالية على وساطات إقليمية لنقل الرسائل وتجنب المواجهة المباشرة، في وقت تتداخل فيه اعتبارات إقليمية تشمل أمن الشرق الأوسط وأسواق الطاقة.

ويعد استخدام قنوات غير مباشرة عبر أطراف ثالثة، مثل باكستان، أحد أبرز أدوات إدارة الأزمات بين الطرفين في المرحلة الحالية.