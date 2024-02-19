بوساطة قطرية إعادة 11 طفلا إلى أوكرانيا

سلمت روسيا بوساطة قطرية 11 طفلا إلى الجانب الأوكراني، وتم لم شمل العائلات في السفارة القطرية في موسكو، بحضور سفير قطر والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل.

ونقلت روسيا اليوم عن المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا قولها “يتواجد اليوم 11 طفلا وهذه هي المجموعة الأكبر، ولكل منهم قصته الخاصة وهناك طفلان من ذوي الإعاقة، أود أن أعرب عن عميق امتناني لسفارة قطر، وللسفير القطري شخصيا لتنظيم عملية التسليم”.

من جهته قال السفير القطري في تصريح لـRT “دائما لدولة قطر دور مهم جدا في العمل الإنساني وخاصة فيما يتعلق بالأطفال وإعادتهم إلى ذويهم .. هذه الأعمال الخيرية والأعمال الإنسانية مهمة جدا.. دولة قطر دائما تسعى إلى تقديم المساعدات الإيجابية للدول الأخرى بما في ذلك ما يتعلق بالأطفال”

وهذه هي المرحلة الثالثة من عملية بوساطة قطرية لإعادة الأطفال بعد إعادة 4 قُصَّر في أكتوبر. ل).

وبدأت المفاوضات بشأن إعادة الأطفال منذ أبريل 2023 ، وتقول كييف إن نحو 20 ألف طفل نُقلوا من أوكرانيا إلى روسيا، أو إلى أراضٍ تسيطر عليها روسيا دون موافقة أسرهم أو الأوصياء، وتنفي موسكو، هذا الاتهام، وتقول إنها قامت بحماية الأطفال الضعفاء من منطقة الحرب.