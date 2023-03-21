«بوشناف» يبحث مع ممثلي الأحزاب الدفع باتجاه الانتخابات

التقى المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي، اليوم الثلاثاء، في مدينة بنغازي، برؤساء وممثلي الأحزاب السياسية بمدن ومناطق برقة.



وأفاد مكتب مستشار الأمن القومي، بأن اللقاء يأتي لبحث مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الرامية إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام.

وناقش اللقاء رؤية الأحزاب السياسية في مخرجات مبادرة المبعوث الأممي، وضرورة العمل على تحقيق مزيد من التوافقات لضمان نجاح نتائج الانتخابات المقبلة.

وأكدت الأحزاب السياسية على ضرورة العمل على دسترة الحكم المحلي وتقاسم الثروات بين الأقاليم، والعمل على إنجاح الانتخابات للخروج بالبلد من المراحل الانتقالية إلى مرحلة استقرار دائم.

من جانبه أكد مستشار الأمن القومي على تطابق كافة الرؤى الوطنية مع المبادرة، وضرورة الدفع باتجاه تحقيق الانتخابات للخروج من عنق الزجاجة الذي علقت فيه ليبيا منذ سنوات.