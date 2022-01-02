«بوشناف» يتفق مع «السّايح» على أنّ التحديات القانونية هي وراء تأجيل الانتخابات

اتفق رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، ومستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، على أنّ جملة التحديات القانونية والموضوعية هي التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه.

وطالبا الطّرفان في بيان لهما، الجميع التحلي بروح المسؤولية للانتقال بليبيا إلى مرحلة الاستقرار عبر هذه الانتخابات.

وناقشا الطّرفان تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.

وجدد بوشناف دعمه للمفوضية لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مثمنا الجهود التي بذلتها المفوضية في التحضير لهذه الانتخابات.