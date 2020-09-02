بوش: هذا الطرح لبايدن سيدمر أرزاق الأمريكيين

في حين تعتزم مجموعة من المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري الأسبق جورج بوش الابن مساندة المرشح الديمقراطي جون بايدن.

شن جورج بوش ابن شقيق الرئيس الأمريكي الأسبق، هجوما على المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن على خلفية إعلانه العزم على تخليص الاقتصاد الأمريكي من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بوش، الذي يشغل منصب مفوض أراضي ولاية تكساس جنوبي البلاد، عبر “تويتر” أمس الثلاثاء: “يجب أن يرعب هذا أي شخص تعتمد معيشته على صناعة الطاقة”، مرفقا ذلك بمقطع فيديو يقول فيه بايدن: “انظروا في عيني. أنا أضمن أننا سنقضي على الوقود الأحفوري”.

وأضاف بوش: “هذه فكرة راديكالية من شأنها أن تدمر قدرة عدد لا يحصى من الأمريكيين على إطعام عائلاتهم”.

وسبق أن أعلن بايدن عن خطة للطاقة الخضراء بقيمة 2 تريليون دولار، حيث التزم بإنهاء دعم الوقود الأحفوري وتحقيق قطاع طاقة خال من التلوث الكربوني بحلول عام 2035، تمهيدا للوصول إلى صفر انبعاثات الكربون بشكل عام في البلاد بحلول عام 2050.

وأثارت هذه الخطة انتقادات حادة من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي اتهم بايدن بالسعي للقضاء على قطاع الطاقة الأمريكي وصناعة النفط والغاز.

يذكر أن بايدن تعهد في حال انتخابه، بأن تعود واشنطن للانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ، المبرمة عام 2015، التي تهدف إلى مكافحة التغير المناخي من خلال الحد من انبعاثات الوقود الأحفوري بشكل أكثر قوة، والتي أعلن ترامب عن الانسحاب منه عام 2017.

This should terrify anyone whose livelihood depends on the energy industry.



“Look in my eyes. I guarantee we’re gonna end fossil fuels.” -Joe Biden



This is a radical idea that would destroy countless Americans’ ability to feed their families. pic.twitter.com/Q9jdmtc4oc — George P. Bush (@georgepbush) September 1, 2020