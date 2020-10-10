«بوغاز إيتشي» التركية تدعم الجامعات الليبية في البحث والتدريب

أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بأن جامعة “بوغاز إيتشي” التركية، تُواصل تدريب الأكاديميين والإداريين في الجامعات الليبية ضمن مشروع “ابتكار” (IBTIKAR) المدعوم من المفوضية الأوروبية.

ومشروع “ابتكار” يأتي ضمن برامج “ايراسموس” (+Erasmus)، وهو برنامج أوروبي لتبادل الطلاب تم إنشاؤه عام 1987 لدعم التعليم والتدريب والشباب في مختلف أنحاء العالم.

ويهدف مشروع “ابتكار”، إلى دعم وتطوير البنية التحتية لمراكز البحث العلمي في الجامعات الليبية.

وتقوم جامعة “بوغاز إيتشي”، ومقرها مدينة إسطنبول ضمن مشروع “ابتكار” بالتنسيق مع اتحاد جامعات البحر المتوسط “UNIMED” الذي انضمت إليه عام 2003، بهدف تدريب الأكاديميين والإداريين في الجامعات الليبية.

وتشارك “بوغاز إيتشي” جامعات من إيطاليا، والبرتغال في برنامج المشروع لتطوير 11 جامعة ليبية في مجالات البحث والابتكار.

وتعد جامعة “بوغاز إيتشي” الجامعة التركية الوحيدة المشاركة في المشروع الذي يتعهد بمساعدة الإداريين والأكاديميين بالجامعات الليبية على رفع كفاءاتهم، ومشاركتهم بفاعلية في مواضيع الأبحاث العلمية، وخاصة في مجالات علوم البيئة.

ومن المقرر أن يتم تدريب الأكاديميين والإداريين الليبيين الذين سيزورون جامعة “بوغاز إيتشي” بمساهمة من معهد العلوم البيئية بالجامعة، على تشغيل أجهزة القياس التحليلية بمعامل تكنولوجيا البيئة.

كما سيتم تأهيلهم بخصوص أمن المعامل، وأماكن التخزين من خلال زيارة إلى أماكن تخزين المخلفات الصلبة التابعة لبلدية إسطنبول.

وسيقوم المتدربون بزيارات إلى محطات تصنيع السماد العضوي، ومحطات تنقية المياه، ومحطات تنقية المياه المستخدمة في المنازل.

وسيتم تدريب المتخصصين في علوم البيئة منهم، على طرق البحث من أجل تمكينهم من تكوين شراكات جديدة على المستوى الإقليمي والدولي.

وانطلق مشروع “ابتكار” بهدف إكساب مؤسسات التعليم العالي في ليبيا بنية بحثية مناسبة في إطار مشروع “Libya Restart” الذي أطلقه اتحاد جامعات البحر المتوسط عام 2018.

وقد خصصت المفوضية الأوروبية مبلغ مليون يورو لدعم المشروع في إطار برامج “Erasmus+”.

ومن بين الشركاء الدوليين للبرنامج اتحاد جامعات البحر المتوسط، وجامعة “سالينتو” الإيطالية، وجامعة “غيرونا” الكتالونية، والجامعات الليبية “طرابلس، وبنغازي، ومصراتة، وسبها، وسرت، والزاوية، والمرقب، والجفرة، وبني وليد، وأجدابيا، والأكاديمية الليبية”.

وفي تصريحات لوكالة “الأناضول”، قالت البروفيسور زينب أتاي نائب رئيس جامعة “بوغاز إيتشي”، إن الجامعة تابعت العديد من مؤسسات التعليم العالي الليبية في إطار مشروع (Libya Restart) الذي أطلقه اتحاد جامعات البحر المتوسط في 2018-2019.

وأضافت أن الجامعات في ليبيا “تركز على التعليم أكثر من الأبحاث، وعلى الرغم من ذلك، فهي تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية في مجالات البحث المختلفة”.

وأشارت أتاي، إلى أن “البحث يعتبر جزءا لا يتجزأ من مسؤولية الأكاديميين على وجه الخصوص، والحكومة الليبية قامت بدعم الجامعات بشكل كبير في مجال الأبحاث العلمية”.

وأوضحت أنه “تم تحديد بعض أوجه القصور الإدارية في الأنشطة البحثية للجامعات في ليبيا. وبعض مراكز البحوث تحتاج إلى رفع كفاءتها”.

وأشارت أتاي، إلى أن “جامعة (بوغاز إيتشي) ستدعم جهود تطوير الاستراتيجيات لتشجيع التخصص بالمؤسسات، ودعم مراكز البحوث الموجودة، وتطوير الاستراتيجيات لتعزيز الخبرات في المؤسسات، وتحديد أولويات البحث للجامعات في ليبيا في إطار مشروع (ابتكار)”.

ولفتت إلى أنه “وفقا لنتائج عام 2018 فلا توجد جامعات مصنفة دوليا من بين الجامعات الليبية، وخاصة الـ (QS)”.

وتصنيف (QS) هو تصنيف سنوي للجامعات حول العالم ويتم نشره عبر الشركة البريطانية “كواكاريلي سيموندس”

وتصدر (QS) تقريرا سنويا تصنف فيه أكثر من 30 ألف جامعة حول العالم مرتبة حسب معايير أكاديمية وعلمية.

ووفقا لتقارير اتحاد جامعات البحر المتوسط، فإن المؤسسات البحثية للتعليم العالي في ليبيا، بحسب أتاي، “تحتل مكانة ضعيفة إلى حد ما، سواء من ناحية العدد، أو الجودة مقارنة بمؤسسات التعليم العالي في شمال أفريقيا أو بأوروبا”.

وأوضحت أتاي أن من بين أسباب هذا الوضع “عوامل عديدة، مثل عدم الكفاية في المهارات، والخبرة، ووسائل البحث أولاً، ثم المشاكل الأمنية الموجودة بالبلاد، ومشاكل الوصول إلى الدعم المالي الدولي والمحلي، والنقص في تكنولوجيا المعلومات”.

وتابعت أتاي أن “هدف مشروع (ابتكار) هو تطوير القدرات الابتكارية، والبحثية لمؤسسات التعليم العالي الموجودة في ليبيا”.

وقالت: “يجري إعداد خطة عمل في إطار المشروع، وستشمل دراسات حول مواضيع مثل تطوير كفاءات الشبكات (networking)”.

كما تشمل الخطة وفق أطاي، وصول الباحثين للدعم المالي من الاتحاد الأوروبي والمصادر الدولية الأخرى، وزيادة مؤهلات وتدريب الأكاديميين والإداريين في مواضيع مثل اللغة الإنجليزية، ووسائل البحث، وتكنولوجيا المعلومات.