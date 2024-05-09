«بوغدانوف» يبحث مع «خالد حفتر» حل الأزمة السياسية

التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، مع رئيس أركان الوحدات الأمنية بالجيش الوطني الليبي، خالد حفتر.

وبحث الطرفان خلال الاجتماع، “مسألة توحيد جميع القوى السياسية والإقليمية الوطنية الليبية، فضلا عن قضية حل الأزمة العسكرية والسياسية في ليبيا”.

وقالت سفارة روسيا لدى ليبيا على حسابها الرسمي في فيسبوك: “استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اللواء خالد حفتر وتم الحديث وتبادل وجهات النظر في العديد من القضايا خلال اللقاء”.

وأضافت السفارة، أنه “تم التركيز خلال الحديث بشكل رئيسي على مهمة توحيد جميع القوى السياسية والإقليمية الوطنية بما يخدم ضمان وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وسيادتها”.

وبحسب السفارة، “تم تبادل وجهات النظر أيضا حول قضايا حل الأزمة العسكرية والسياسية في ليبيا”.