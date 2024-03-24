بوغدانوف ينفي نية روسيا توسيع وجودها العسكري في ليبيا

نفى نائب وزير الخارجية الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي، لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، ما يتم تداوله حول نية روسيا لتوسيع وجودها العسكري في ليبيا.

ولفت بوغدانوف في تصريحات صحفية، إلى أن اتفاقيات التعاون العسكري تتطلب قرارات من الحكومة الشرعية وتصديق برلمان البلاد، ومن الصعب تنفيذ ذلك في ليبيا في الوقت الحالي.

وأكد بوغدانوف أن موسكو تدعو باستمرار إلى انسحاب متزامن ومتوازن وتدريجي لجميع الجماعات المسلحة غير الليبية والوحدات العسكرية دون استثناء.

وأوضح بوغدانوف في تصريحات صحفية ” أن إجراء الانتخابات سيكون بمثابة مخرج من هذا الوضع الذى لا يطاق بالنسبة للشعب الليبي، ويساعد في تشكيل سلطات موحدة مع تمثيل عادل للمناطق التاريخية الثلاث “برقة وطرابلس وفزان”.

وشدد بوغدانوف على أنه لا أحد يملك اليقين بأن الانتخابات ستجرى في المستقبل المنظور، مشيرا إلى أن الانتخابات تعتبر عملية معقدة يجب التعامل معها بدقة ومراجعة المواقف مع جميع القوى السياسية الليبية وعدم إنشاء أطر زمنية مصطنعة لتنفيذها.