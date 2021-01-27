بوقادوم: الجزائر مستعدّة لفتح مسار المصالحة الوطنية الليبية

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إن بلاده مستعدّة لفتح مسار المصالحة الوطنية في ليبيا لعلاقتها الجيّدة بكل الأطراف وتجربتها المشابهة في هذا الملف.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأربعاء، إلى العاصمة طرابلس، حيث التقى بالمسؤولين بحكومة الوفاق ومجلس النواب المنعقد في طرابلس.

وأكد الوزير دعم الجزائر للاتفاق الذي تُوُصّل إليه بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأضاف: “بلادنا مستعدّة للمساهمة في إنجاح الانتخابات، ولعب دور أكبر في مسارات حل الأزمة الليبية”.

وتابع بوقادوم: “الجزائر تُعوِّل على وحدة الليبيين للتصدي للتدخلات الخارجية، ولن تترك ليبيا وحيدة”.

كما أكد وزير الخارجية الجزائري على أن الحل يجب أن يتم بين الليبيين قائلا: “هناك خيارات ليبية ونحن ندعم ما يقرّه الليبيون”، معرباً عن تمنياته باستقرار ليبيا، وأضاف: “إن طموح الجزائر في ليبيا هو أمن ليبيا واستقرارها”.