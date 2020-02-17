«بوقادوم» يُناشد المجتمع الدولي مساعدة الليبيين في تجاوز أزمتهم

الجزائر على استعداد كامل لدعم الليبيين في مسار الحوار والتسوية السياسية. [أرشيف/إنترنت]

جدد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، التأكيد على موقف بلاده حول ضرورة تسوية الأزمة الليبية عبر الحل السياسي.

وأكد بوقادوم في مداخلته خلال الاجتماع الأول للجنة الدولية لمتابعة مؤتمر برلين حول ليبيا قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم من دون أي تدخل خارجي.

كما وجه نداء للمجتمع الدولي من أجل دعم الجهود الرامية إلى السماح للشعب الليبي بالخروج من هذه الأزمة، مجددا التأكيد على استعداد الجزائر الكامل لدعم الليبيين في مسار الحوار والتسوية السياسية، مع الإبقاء على نفس المسافة مع جميع الأطراف، وبنفس مستوى الصراحة والثقة، وفق قوله.

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