بوقعيقيص: خطوات مرتقبة لرفع التأشيرات بين ليبيا والمغرب

أعلنت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، آمال بوقعيقيص، عن توجه مشترك بين ليبيا والمغرب لرفع القيود المفروضة على تأشيرات الدخول وتنشيط التبادل التجاري، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس رغبة البلدين في توطيد التعاون الثنائي.

وجاء إعلان بوقعيقيص عبر صفحتها على “فيسبوك”، على هامش لقاء تفاعلي نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية في بنغازي، برئاسة الوزير عبد الهادي الحويج، تحت شعار “الفضاء المغاربي.. مصير مشترك”.

اللقاء شهد مشاركة بارزة من شخصيات سياسية مغربية، من بينها محمد نبيل بن عبدالله، رئيس حزب التقدم والاشتراكية ووزير سابق في حكومات المغرب، إلى جانب القنصل العام المغربي في بنغازي وعدد من الأكاديميين والدبلوماسيين. وناقش المجتمعون ملفات محورية، شملت تجربة المغرب في تسيير الأقاليم والجهات كأنموذج للتخلص من المركزية، إضافة إلى العدالة الانتقالية، فضلاً عن قضايا فكرية وسياسية متصلة بمستقبل التعاون الإقليمي.

الحضور أكدوا أن المتغيرات العالمية الكبرى – من الاتحاد الأوروبي إلى “بريكست” وصعود قوى دولية كالصين وروسيا وكوريا – جعلت من المستحيل على أي دولة أن تنغلق على نفسها بعيدًا عن محيطها الإقليمي. كما أشادوا بجهود وزارة الخارجية الليبية في فتح فضاءات للحوار وتعزيز وعي الشباب، خاصة العاملين منهم في السلك الدبلوماسي.