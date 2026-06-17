بولس: اتفاق أمريكي مرتقب لإعادة «تشكيل الحكم» في ليبيا

قال مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، إن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين سلطات شرق ليبيا وغربها، في إطار مساعٍ تهدف إلى توحيد البلاد بعد سنوات من الانقسام السياسي والفشل المتكرر لجهود الأمم المتحدة.

وأوضح بولس، في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز، أن الخطة الأميركية تقوم على جمع المؤسسات الليبية المنقسمة تحت سلطة واحدة، إلى جانب تشجيع شركات النفط الأميركية على توسيع استثماراتها داخل ليبيا، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويعيد تنشيط قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن “الخطة هي أن تكون هناك حكومة موحدة واحدة وتوحيد جميع المؤسسات”، في إشارة إلى تصور أميركي يقوم على دمج الهياكل السياسية والأمنية والاقتصادية في كيان واحد.

وبحسب الصحيفة، فإن الجهود الأممية السابقة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا تعثرت مرارًا بسبب خلافات سياسية واعتراضات من قوى مسلحة تخشى فقدان نفوذها، خصوصًا في ما يتعلق بإدارة موارد الدولة وعائدات النفط.

وتملك ليبيا أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا، إلا أن إنتاجها ظل متأثرًا لعقود نتيجة العقوبات السابقة والاضطرابات الداخلية منذ عام 2011، إضافة إلى إغلاقات متكررة لمنشآت نفطية من قبل جماعات مسلحة.

وفي السياق ذاته، قال بولس إن واشنطن تشجع كبرى شركات النفط الأميركية على العودة بقوة إلى السوق الليبية، مشيرًا إلى أن شركات مثل كونوكو فيليبس وشيفرون وقعت بالفعل اتفاقيات في عام 2026، مع توقعات بارتفاع الإنتاج إلى 3 ملايين برميل يوميًا بحلول نهاية العقد، ما قد يضع ليبيا ضمن كبار منتجي النفط عالميًا.

وتشير الخطة الأميركية، بحسب ما نقلته الصحيفة، إلى إمكانية أن تكون جزءًا من ترتيبات انتقالية قصيرة الأمد تسبق انتخابات برلمانية ورئاسية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، في محاولة لكسر حالة الجمود السياسي.

كما أفادت مصادر مطلعة بأن التصور المطروح يتضمن ترتيبات سياسية تشمل بقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في منصبه، مقابل ترتيبات أمنية وسياسية أخرى في شرق البلاد، من بينها أدوار محتملة لشخصيات مرتبطة بالقيادة العسكرية هناك.

وفي المقابل، تتعامل أطراف دولية ومحلية بحذر مع هذه الخطة، إذ يرى محللون أنها تواجه تحديات كبيرة مرتبطة بانعدام الثقة بين الأطراف الليبية، وصعوبة تقاسم السلطة في ظل توازنات أمنية معقدة واعتماد كل طرف على جماعات مسلحة.

وقالت محللة مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غاتسيني إن الطرح الأميركي يعكس “تفكيرًا قائمًا على التمنيات”، مشيرة إلى غياب أي مؤشرات فعلية على قبول سياسي واسع داخل ليبيا.

كما حذّر باحثون في مراكز دراسات دولية من أن أي اتفاق لتقاسم السلطة دون معالجة بنية النفوذ العسكري والاقتصادي قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة بدل حلها.