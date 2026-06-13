بولس: الحل في ليبيا يجب أن يقوده الليبيون

أكد مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي، خلال لقائه المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، أن الولايات المتحدة ماضية في دعم جهود توحيد السلطات والمؤسسات في ليبيا، باعتبارها أولوية أساسية لتحقيق الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد.

وأوضح بولس أن التحركات الأمريكية تأتي في إطار تنسيق وتكامل مع خارطة الطريق التي وضعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشدداً على أن الهدف لا يتمثل في فرض حلول خارجية، بل في دعم مسار سياسي يقوده الليبيون أنفسهم لتحديد مستقبلهم السياسي.

وأضاف أن واشنطن ترى أن أي تسوية مستدامة للأزمة الليبية يجب أن تنبع من الداخل، مع توفير دعم دولي فاعل يساهم في تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح العملية السياسية، وتعزيز فرص التوافق بين الأطراف الليبية المختلفة.

من جانبها، رحبت المبعوثة الأممية هانا تيتيه بالموقف الأمريكي، معتبرة أن تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة من شأنه دفع الجهود الدولية نحو خطوات أكثر جدية لإنهاء الأزمة الليبية، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوحيد المؤسسات وإعادة بناء الثقة بين الأطراف السياسية.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تتزايد فيه التحركات الدولية بشأن الملف الليبي، وسط تأكيدات متكررة على أن الحل السياسي يظل الخيار الوحيد القابل للاستمرار، وأن نجاحه مرتبط بقدرة الليبيين على تجاوز الخلافات الداخلية وتوحيد مؤسسات الدولة.