بولس: ليبيا تشهد تقدماً إيجابياً في مسار السلام

أشاد كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، بالتقدم المُحرز في المسار السياسي الليبي، مؤكدًا أن ليبيا تشهد تطورًا إيجابيًا في مفاوضات السلام بين مختلف الأطراف، إلى جانب خطوات وُصفت بالملموسة نحو توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار.

وجاءت تصريحات بولس عبر تغريدة نشرها عقب مقابلة تلفزيونية أجراها مع قناة “المشهد” التي تبث من دبي، حيث تناول خلالها عددًا من القضايا الإقليمية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الملف الليبي.

وأشاد بولس بجهود المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حنا تيتيه، في دعم مسار تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق الدولي لدفع العملية السياسية.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن ليبيا حققت، لأول مرة منذ 13 عامًا، خطوة وصفها بالمهمة تمثلت في إعلان ميزانية وطنية موحدة، معتبرًا ذلك مؤشرًا على تقدم في مسار توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية في البلاد.

كما أشار إلى مشاركة قوات عسكرية من شرق وغرب ليبيا في مناورات “فلينتلوك 26”، التي نظمتها القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) داخل الأراضي الليبية، واعتبرها خطوة تعكس مستوى من التعاون العسكري والتقارب بين الأطراف الليبية.

هذا وتشهد ليبيا منذ سنوات مسارًا سياسيًا معقدًا يهدف إلى إنهاء الانقسام المؤسسي بين الشرق والغرب، وسط جهود أممية ودولية متواصلة لإجراء انتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، في ظل تحديات أمنية واقتصادية متراكمة وانقسام سياسي مستمر منذ عام 2011.