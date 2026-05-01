بولس يناقش مع وزراء ليبيين «تنفيذ الميزانية»

أعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس عقد اجتماع وصفه بالمثمر للغاية مع عدد من الوزراء الليبيين، خُصص لمناقشة تنفيذ الميزانية الموحدة الجديدة في ليبيا وتعزيز فرص التعاون التجاري مع الولايات المتحدة.

وأوضح بولس، في تدوينة نشرها عبر منصة إكس، أن الاجتماع جمعه بكل من وزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير النفط والغاز خليفة عبدالصادق، ووزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبو شيحة، إلى جانب الوفد المرافق لهم.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت فرص الشراكة بين الشركات الأمريكية وليبيا في عدة قطاعات حيوية، تشمل الطاقة والبنية التحتية والاتصالات والتعدين والطيران، مؤكدًا وجود إمكانات واسعة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأضاف بولس أن الجهود تتركز على تطوير استثمارات عملية ومتبادلة المنفعة، تسهم في تحقيق نتائج ملموسة على المدى القريب، وتدعم النمو الاقتصادي في ليبيا على المدى الطويل.

وشدد على أن توحيد المؤسسات الاقتصادية والعسكرية والسياسية في ليبيا يمثل عاملًا أساسيًا لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات وطنية نزيهة، إلى جانب تحقيق الاستقرار وتعزيز فرص الازدهار في إطار دولة موحدة.

وتأتي هذه التحركات في ظل مساعٍ دولية لدعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، مع تزايد التركيز على توحيد المؤسسات المالية وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يفتح المجال أمام شراكات دولية تسهم في إعادة تنشيط الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.