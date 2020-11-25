بولندا.. إصابات كورونا تتخطى الـ900 ألف

أفادت وزارة الصحة البولندية، أمس الثلاثاء إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 900 ألف، بعد إحصاء حالات لم تكن مسجلة من قبل في البيانات الرسمية.

وتم تسجيل 10139 إصابة جديدة بكوفيد-19 و540 وفاة أمس الثلاثاء.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة نحو نصف العدد الذي كان يتم تسجيله على مدار 24 ساعة في الأيام السابقة، لكن الإجمالي قفز إلى 909066 ارتفاعا من 876333 في اليوم السابق.

وكتبت وزارة الصحة: “يشتمل العدد الإجمالي للحالات اليوم على حوالي 22000 حالة لم يتم تسجيلها من قبل”، في إشارة إلى التباين بين الأرقام التي تسجلها السلطات المركزية والمحلية وهي مسألة تم حلها الآن حسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.