بولندا..انفجار منتج وأربعة قتلى واستمرار عمليات البحث

وأضاف المتحدث، أن نحو ثمانية أشخاص كانوا بالمبنى، ورجال الإطفاء يواصلون البحث عن ضحايا آخرين.

وذكرت التلفزيون البولندي أن نحو مئة من رجال الإطفاء و50 من أفراد الشرطة يعملون في