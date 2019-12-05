الرئيسية | عربي ودولي

بولندا..انفجار منتج وأربعة قتلى واستمرار عمليات البحث

عين ليبيا | آخر تحديث: 5 ديسمبر 2019 - 11:02
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
انفجار منتجع ببولندا
وقع انفجار اليوم الخميس عند منتجع شتيرك البولندي للتزلج مما تسبب بمقتل أربعة أشخاص على الأقل. 
وعثر على جثث ثلاثة بالغين وطفل حتى الآن تحت الأنقاض، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وأضاف المتحدث، أن نحو ثمانية أشخاص كانوا بالمبنى، ورجال الإطفاء يواصلون البحث عن ضحايا آخرين.

محتوى ذو صلة
اشتباكات بين الشرطة التونسية ومحتجين على الفقر والتهميش جنوبي البلاد

وذكرت التلفزيون البولندي أن نحو مئة من رجال الإطفاء و50 من أفراد الشرطة يعملون في

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص