بوليتيكو: دول الخليج تقاوم ضغطا أوروبياً للابتعاد عن موسكو

ذكر موقع “بوليتيكو”، أن “دول الخليج تقاوم ضغطا أوروبياً للابتعاد عن روسيا، ورفضت دعوة لوقف التعاون معها“.

وقال الموقع: “يكافح الاتحاد الأوروبي لإقناع دول الخليج بالموافقة على سلسلة من الالتزامات المؤيدة لأوكرانيا قبل قمة الزعماء يوم غد الأربعاء في بروكسل”.

وبحسب الموقع، “تهدف قمة الاتحاد الأوروبي والخليج، التي تعقد للمرة الأولى، إلى إظهار الوحدة في كل شيء، من التجارة إلى الطاقة إلى الأمن، وتم تسريب بيان عن القمة سلط الضوء على بعض مناطق التوتر بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج بشأن الأزمة الأوكرانية”.

وبحسب الموقع، “في أحد المقاطع، اقترح الاتحاد الأوروبي لغة تدعو جميع الدول إلى “إنهاء المساعدات المادية لروسيا، وتدين إيران لإعطائها موسكو صواريخ وطائرات مسيرة لاستخدامها ضد أوكرانيا”، لكن دول الخليج أرادت بدلا من ذلك لغة أكثر عمومية “تحث جميع الأطراف على التوقف عن إرسال أسلحة إلى منطقة الصراع”.

ووفق الموقع، “اقترحت دول الخليج حذف فقرة تتعهد بتحسين العمل المشترك بشأن “التحايل على العقوبات”.

وبحسب الموقع، “دول الخليج ليست بالضرورة موحدة بشأن هذه القضية، فالمملكة العربية السعودية أكثر حرصا على السعي إلى التوصل إلى اتفاق على مستوى المنطقة، في حين تسعى الإمارات العربية بنشاط إلى التوصل إلى اتفاق ثنائي مع الاتحاد الأوروبي، على أمل إطلاق محادثات تجارية مع بروكسل قبل نهاية هذا العام”.