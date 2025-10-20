بوليفيا على أعتاب مرحلة جديدة بعد فوز «باز».. إسرائيل ترحّب!

اختار الناخبون في بوليفيا السيناتور الوسطي اليميني رودريغو باز رئيساً جديداً للبلاد، منهين بذلك نحو عشرين عاماً من حكم الأحزاب اليسارية الاشتراكية، في وقت تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة.

وأظهرت النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية حصول باز، البالغ من العمر 58 عاماً، على 54.5% من الأصوات بعد فرز أكثر من 97% من أوراق الاقتراع، وفق ما أعلنت المحكمة الانتخابية العليا.

وحصل منافسه الرئيس السابق خورخي “توتو” كيروغا على 45.4% من الأصوات.، ومن المتوقع أن يتولى باز مهامه الرئاسية في الثامن من نوفمبر المقبل، خلفاً للرئيس المنتهية ولايته لويس آرسي، الذي امتنع عن الترشح لولاية ثانية بعد فترة حكم شهدت أسوأ أزمة اقتصادية منذ أربعة عقود.

وتعاني بوليفيا حالياً من نقص حاد في الوقود نتيجة تراجع صادرات الغاز ونفاد الاحتياطيات من العملة الأجنبية، ما أدى إلى تضخم تجاوز 23% وطوابير طويلة أمام محطات الوقود.

ويعتمد برنامج الرئيس المنتخب الاقتصادي على تقليص الإنفاق الحكومي، خصوصاً دعم الوقود، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتطبيق سياسة “رأسمالية للجميع” القائمة على اللامركزية والانضباط المالي، قبل التفكير في أي مديونية جديدة.

إسرائيل ترحب بانتخاب رودريغو باز رئيساً لبوليفيا وتدعو إلى “فصل جديد” في العلاقات

رحبت إسرائيل بانتخاب رودريغو باز، المنتمي إلى يمين الوسط، رئيساً جديداً لبوليفيا، وقدمت له التهنئة عبر وزارة الخارجية، معتبرة أن فوزه يشكل فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد عقدين من الحكم الاشتراكي في لاباز.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان إن تل أبيب “تهنئ الرئيس المنتخب رودريغو باز على انتخابه رئيساً لبوليفيا، وتبارك للشعب البوليفي مساره الديمقراطي وخياره نحو التجديد”، مضيفاً أن “لبوليفيا تاريخاً طويلاً من الصداقة مع إسرائيل والشعب اليهودي، ونتطلع إلى تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات لما فيه مصلحة البلدين”.