بومبيو: تسميم «نافالني» تمّ بأمر من مسؤولين روس كبار

ذكرت مصادر إعلامية أن المعارض الروسي أليكسي نافالني استفاق من الغيبوبة الاصطناعية.

وفى وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ،الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يتوقع تلقي معلومات من ألمانيا عن المدون أليكسي نافالني في الأيام المقبلة.

بينما رجّح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس الأربعاء أن يكون تسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني قد تمّ بأمر من “مسؤولين روس كبار”، في تصريح يزيد الضغوط الدولية التي تتعرض لها موسكو بسبب هذه القضية.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن بومبيو في مقابلة إذاعية “أعتقد أنّ الناس حول العالم يرون هذا النوع من الأنشطة على ما هو عليه. وعندما يرون محاولة لتسميم منشقّ، مع إدراكهم بأنّ هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون هذا قد تمّ في الواقع بأمر من مسؤولين روس كبار، فأعتقد أنّ هذا ليس جيّداً للشعب الروسي”.