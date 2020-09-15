ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن بومبيو قوله، إن “دولا أخرى بدأت في توسيع علاقاتها مع إسرائيل والكثير منها ستلتحق بالسلام معها”.

وأضاف: “إقامة علاقات دبلوماسية بين دول المنطقة وإسرائيل سيصب في مصلحة كل الأطراف”.

ولفت الوزير الأميركي إلى أن “الإمارات والبحرين سبقتا غيرهما من الدول في تحديد التوقيت المناسب للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل”.

ونوه بأن “الاتفاقين اللذين سيجري توقيعهما اليوم جاءتا نتيجة عمل استمر عدة سنوات”.

وأبرز بومبيو أن “إيران وتركيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان نددتا بالاتفاق”.

هذا وستُجرى اليوم الثلاثاء، مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، في البيت الأبيض.

وستتم مراسم التوقيع بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.