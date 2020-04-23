بومبيو: قد نُوقف تمويل منظمة الصحة العالمية بشكل دائم

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن منظمة الصحة العالمية تحتاج إلى إصلاح جذري عقب تعاملها مع جائحة كورونا، وفق قوله.

وأشار بومبيو، مساء اليوم الخميس، إلى أن الولايات المتحدة، وهي أكبر مانح للمنظمة، قد لا تستأنف تمويلها؛ بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وقال بومبيو في تصريح لشبكة “فوكس نيوز”: “أعتقد أننا نحتاج للقيام بنظرة فاحصة إلى المنظمة.. لقد أصلحنا ذلك في عام 2007 لذلك هذه ليست المرة الأولى التي يتعين علينا فيها التعامل مع عيوب هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة. نريد إصلاحا. نريد إصلاحا هيكليا”.

هذا وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف التمويل الأمريكي للمنظمة في الأسبوع الماضي.

واتهم ترامب منظمة الصحة العالمية “بالتركيز على الصين” والترويج “لمعلومات صينية مضللة” عن الوباء.

من جانبه نفت المنظمة ذلك وأصرت على أنها اتسمت بالشفافية والانفتاح.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر مساهم في منظمة الصحة العالمية، ومنحتها تُقدر بـ400 مليون دولار العام الماضي، ما يساوي تقريبا 15% من ميزانيتها.