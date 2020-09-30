بومبيو: متفائلون لتحسن الأوضاع بليبيا الأسبوع الماضي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيون إنهم متفائلون لأن الوضع على الأرض قد تحسن الأسبوع الماضي في ليبيا.

وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو بمقر وزارة الخارجية الإيطالية قصر “فارنيزينا”، اليوم الأربعاء، أن “جميع الأطراف الليبية تتحدث الآن مع بعضها البعض، ونحن ندعم مبادرة المستشارة ميركل لمحادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)”.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن وزير الخارجية الأمريكي قوله، أن “الولايات المتحدة بذلت جهودًا دبلوماسية هائلة لمحاولة حل الوضع” في ليبيا.

واختتم مبينا أن “من مصلحة المنطقة بأسرها والشعب الليبي وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط، لتقسيم الأرباح بالطريقة الصحيحة”.

من جانبه أشار وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الى أن الجهود المشتركة مع الحلفاء خلال الاسابيع الأخيرة حول الازمة الليبية أصبحت “تؤتي ثمارها”.

وأعاد دي مايو التأكيد على أن أزمة ليبيا تعد “قضية أمن قومي” بالنسبة لإيطاليا.

وأضاف يقول: ”نعمل بشكل مكثف مع الحلفاء الأوروبيين والولايات المتحدة لدعم مسار الحوار من أجل وقف دائم لإطلاق النار”.

ووصف رئيس الدبلوماسية الإيطالية الولايات المتحدة بـ”الحليف الإستراتيجي”، الذي “يقدم مساهمة أساسية في استقرار المنطقة بأكملها”.

كما أشار دي مايو إلى أن الأسابيع القليلة الماضية كانت “أساسية” لليبيا حيث تم احراز “خطوات إلى الأمام”، على رأسها “الحوار الليبي-الليبي” وبين الدول التي لها “تأثير على ليبيا”.