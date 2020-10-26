بومبيو: نتطلع إلى تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا لدعم المصالحة الوطنية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة في ليبيا لدعم المصالحة الوطنية.

وأوضح بومبيو في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” أن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الموقع في جنيف السويسرية “خطوة شجاعة”.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، خلال وصوله إلى العاصمة الهندية نيودليهي، المحطة الأولى في جولة آسيوية.

وأضاف بومبيو: “اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الليبية المتحاربة خطوة شجاعة، وإن على جميع المقاتلين الأجانب مغادرة البلاد في غضون 90 يوما تماشيا مع الاتفاق”.

وتابع: “من المهم أن تدعم جميع الأطراف نجاح المحادثات، التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف يوم الجمعة”.

وأردف يقول: “نُشيد بالقيادة الليبية من جميع الأطراف، لاتخاذها هذه الخطوة الشجاعة”.

هذا وأعلن المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة، في الـ2 من مارس الماضي، تقديمه طلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإعفائه من مهمة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لأسباب قال إنها صحية.

وقال سلامة في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد.”

وأضاف: “وعليَّ اليوم، وقد عقدت قمة برلين،وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد،، لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملاً لليبيا السلم والاستقرار”.

يُذكر أن سلامة تولى مهمته في ليبيا، في يونيو 2017 خلفاً للألماني مارتن كوبلر، حيث توالى على ليبيا منذ عام 2011 6 مبعوثين أممين.

ويعد غسان سلامة أول مبعوث أممي إلى ليبيا، يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إنهاء مهامه من منصبه.