بومبيو: ندرس حظر تطبيق «تيك توك» وتطبيقات أخرى

صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بما في ذلك تطبيق “تيك توك”.

وبحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” يوم الاثنين، فإن تطبيق “تيك توك” قرر الخروج من سوق هونغ كونغ في غضون أيام.

وجاءت تصريحات بومبيو أيضا وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بسبب تعامل بكين مع تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذها في هونغ كونغ والحرب التجارية المستمرة منذ نحو عامين.

وقال مشرعون أميركيون، إنهم يشعرون بالقلق حيال القوانين الصينية التي تتطلب من الشركات المحلية “دعم عمل المخابرات التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني والتعاون معها” مما أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي إزاء تعامل “تيك توك” مع بيانات المستخدمين.

ووفقًا لبيانات شركة التحليلات (Sensor Tower)، تم تنزيل “تيك توك” على الصعيد العالمي أكثر من ملياري مرة من خلال متاجر تطبيقات آبل وغوغل بعد الربع الأول من هذا العام.