بومبيو نعمل على إيجاد حل سياسي لإعادة الاستقرار في ليبيا

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 25 يونيو 2020 - 13:38 | آخر تحديث: 25 يونيو 2020 - 13:43 نُشر: الخميس، 25 يونيو 2020 - 13:38
ليبيا
مايك بومبيو نسعس لى إيجاد حل سياسي

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، إن بلاده تسعى لوقف القتال في ليبيا، وتقليل شحنات الأسلحة المتدفقة إليها من جميع الأطراف والدول للحد من تأثير النزاع بين جانبين الصراع المستمر منذ سنوات.

وبحسب ليبيا الأحرار تحدث بومبيو في مؤتمر صحفي قائلاً: “أن عملهم المستمر على إيجاد حل سياسي لإعادة السلم والاستقرار في طرابلس وجميع ليبيا”.

وأضاف “أن هدف بلاده تحقيق وقف مستدام لاطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي يشمل جميع الاطراف، والحفاظ على وحدة أراضي ليبيا، معبراًعن أمله في جمع كل من لديهم مصلحة على طاولة واحدة لإعادة بدء المحادثات والتوصل إلى حل سياسي..

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وأشار إلي أهمية الحوار الداخلي الليبي، التي هي جزء من عملية برلين، التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

آخر تحديث: 25 يونيو 2020 - 13:43
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