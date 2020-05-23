بومبيو يتصل هاتفياً بالسراج .. لا حل عسكري للأزمة والحل المسار السياسي

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مساء الجمعة، عن حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء معاناة شعبها، داعيا إلى وقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات.

وقال بومبيو، أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، وأن الحل الوحيد يكمن في العودة إلى المسار السياسي، وضرورة الالتزام بنتائج مؤتمر برلين.

من جانبه، قال السراج إن حكومة الوفاق الوطني تخوض حربا فرضت عليها، وإنها تصد اعتداء أدى إلى نزوح مئات الآلاف وأسفر عن قتلى ودمار البنى التحتية والمناطق السكنية.

وفي وقت سابق عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من تصاعد القتال في طرابلس وما حولها، وتزايد القصف على المناطق السكنية المكتظة، مما أدى إلى وقوع إصابات وتدهور الوضع الإنساني.

وشدد مسؤول الأمن والسياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية لأجل حل الأزمة الليبية المستمرة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.