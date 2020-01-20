بومبيو.. يعرب للسيسي عن غضبه من وفاة معتقل أمريكي بمصر

وزير الخارجية الأمريكي يصف مقتل المعتقل الأمريكي بالمأسأوي [عربي21]

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وصف مقتل المعتقل الأمريكي في مصر مصطفى قاسم بأنه حادث “مأساوي”- مواقع التواصل

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن غضبه إزاء مقتل المعتقل الأمريكي في مصر، مصطفى قاسم، واصفا حادث الوفاة بـ “المأساوي”.



وقال بومبيو، خلال لقائه برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الأحد، على هامش مؤتمر برلين الذي يجمع أطراف النزاع في ليبيا: “التقيت بالرئيس السيسي اليوم، وتحدثت عن الوفاة المأساوية للمواطن الأمريكي مصطفى قاسم الذي كان محتجزا في مصر”.



وأبلغ بومبيو السيسي بغضبه إزاء الحادثة على هامش مؤتمر برلين الذي يجمع أطراف النزاع في ليبيا سعيا للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

وبشأن الأوضاع في لبيبا، اتفق بومبيو والسيسي على ضرورة على “العودة إلى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد”.



وسلط وزير الخارجية الأمريكي الضوء على التدخل الخارجي في الأزمة الليبية، والذي قال إنه يتسبب بزعزعة الاستقرار في هذا البلد.