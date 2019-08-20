الرئيسية | ليبيا

بومبيو يكشف عن قلق أمريكي بشأن طول أمد العنف وعدم الاستقرار في ليبيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 20 أغسطس 2019 - 10:38
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

بومبيو بحث أيضاً مع شكري التعاون للتصدي لتنظيمي داعش والقاعدة. [غيتي]
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير مايك بومبيو عبر في اتصال هاتفي بنظيره المصري سامح شكري الاثنين، عن المخاوف الأميركية بشأن طول أمد الصراع في ليبيا واتفقا على الحاجة لحل سياسي.

حيث قالت الوزارة في بيان أن بومبيو بحث أيضاً مع شكري التعاون للتصدي لتنظيمي داعش والقاعدة.

أخبار ذات صلة
داخلية «الوفاق» تضع خطة أمنية لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية

كما أضافت في البيان أن بومبيو وشكري يتشاركان القلق بشأن طول أمد العنف وعدم الاستقرار في ليبيا واتفقا على الحاجة للتوصل إلى حل سياسي للصراع.

من جهتها قالت وزارة الخارجية المصرية أن الوزيرين بحثا أيضاً الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وكذلك الأزمة في سوريا واليمن.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن