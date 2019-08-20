بومبيو يكشف عن قلق أمريكي بشأن طول أمد العنف وعدم الاستقرار في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير مايك بومبيو عبر في اتصال هاتفي بنظيره المصري سامح شكري الاثنين، عن المخاوف الأميركية بشأن طول أمد الصراع في ليبيا واتفقا على الحاجة لحل سياسي.

حيث قالت الوزارة في بيان أن بومبيو بحث أيضاً مع شكري التعاون للتصدي لتنظيمي داعش والقاعدة.

كما أضافت في البيان أن بومبيو وشكري يتشاركان القلق بشأن طول أمد العنف وعدم الاستقرار في ليبيا واتفقا على الحاجة للتوصل إلى حل سياسي للصراع.

من جهتها قالت وزارة الخارجية المصرية أن الوزيرين بحثا أيضاً الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وكذلك الأزمة في سوريا واليمن.