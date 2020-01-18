«بومبيو» يُشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا

وزير الخارجية سوف يسافر إلى برلين لحضور المؤتمر. [جيتي]

يُشارك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، في اجتماع مؤتمر برلين الدولي حول الأزمة الليبية.

وأفادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، عبر حسابها على تويتر، بأن وزير الخارجية سوف يسافر إلى برلين لحضور المؤتمر الدولي للأمم المتحدة بشأن ليبيا في 19 يناير الجاري.

هذا وأعلنت ألمانيا، الثلاثاء الماضي، الدول المشاركة في المؤتمر الذي دعت له في برلين حول ليبيا، المقرر عقده في 19 يناير الجاري.

وقالت الحكومة الألمانية إن برلين دعت رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وخليفة حفتر، وممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وتركيا ومصر والصين وإيطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة الألمانية إن برلين دعت رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وخليفة حفتر، وممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وتركيا ومصر والصين وإيطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان للحكومة:

قررت المستشارة أنغيلا ميركل بالاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة توجيه الدعوة للمشاركة في المؤتمر المعني بليبيا في برلين على مستوى رؤساء حكومات ودول.

وبحسب الحكومة الألمانية، ستشارك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، ولكن لم يتم تحديد على أي مستوى سيتم تمثيل الدول المُدرجة.

وأضاف البيان: