بويصير: الأمريكيون لا يرون في برلين أكثر من استراحة بين جولتين

بويصير: هناك جولة حاسمه يُجرى الإعداد لها على قدم وساق بين “بوقرين” شرقا و”الوطية” غربا. [فيسبوك]

قال المحلل السياسي الليبي والمستشار السياسي السابق لقوات حفتر، محمد بويصير، إن الأمريكيين لا يرون في برلين أكثر من استراحة بين جولتين.



وكتب “بويصير” في منشور عبر حسابه على فيسبوك:

عندما انقل لأهلي فى ليبيا ما أعرفه، فأنا أود فقط أن أشاركهم معي في حلقة المعرفة، بلا مبالغة ولا كذب، وعندما كتبت صباح اليوم أن الأمريكيين لا يَرَوْن فى برلين أكثر من استراحة بين جولتين ، نقلا عن أصدقاء هنا أعرف جديتهم وصدقهم، لم أكن احاول إخافة أحد، ولا الاستعراض ولا زعم معرفة أسرار.

وأضاف يقول:

من استمع إلى تصريح الوزير “بومبيو” اليوم، بأن “برلين لن يقدم الكثير وأن ليبيا تسير في مسار سوريا، أي فى اتجاه الحسم العسكري”، فهذا تأكيد لما نقلته عن الرؤية الأمريكية، من أن هناك جولة حاسمه يُجرى الإعداد لها على قدم وساق بين “بوقرين” شرقا و”الوطية” غربا، وهي ما ستحسم الموضوع، وتُنهي أحلام السلطة وأحلام أوروبا الغربية التي لم تعد موضوعيا قادرة على مواجهة التحالف التركي الروسي.

واختتم بالقول: