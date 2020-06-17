بويصير: حكومة الوفاق تمتلك القدرة على الأرض لتوحيد كافة التراب الليبي

قال المحلل السياسي الليبي والمستشار السياسي السابق لقوات حفتر محمد بويصير، إن حكومة الوفاق الوطني لديها القدرة على الأرض لتوحيد كافة التراب الليبي وإنهاء الأزمة.

جاء ذلك في مقال لمساعد وزير الخارجية الأمريكى السابق وقنصل الولايات المتحدة في بنغازي عام 1970 ديفيد ماك، نشره “مجلس الأطلسي” ونقله بويصير عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

ونقل بويصير عن ماك قوله: ” حكومة الوفاق تمتلك القدرة على الأرض لتوحيد كافة التراب الليبي وأنهاء الأزمة، بينما قبولها بالاقتراح المصرى المدعوم من روسيا بوقف إطلاق نار في المواقع الحالية قد يُؤدي إلى انشطار ليبيا واستمرار الأزمة لزمن طويل”.

"حكومة الوفاق ..تمتلك القدرة على الارض لتوحيد كافة التراب الليبي وانهاء الازمة ، بينما قبولها بالاقتراح المصرى… Gepostet von Mohamed Buisier am Dienstag, 16. Juni 2020