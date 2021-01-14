بويصير: لن نرَ دولة مدنية ديمقراطية في ليبيا

قال المحلل السياسي محمد بويصير، إن ليبيا لن تر دولة مدنية ديمقراطية.

وتحت عنوان “سؤال وإجابة صريحتين” كتب بويصير على حسابه في فيسبوك: “هل سنرى دولة مدنية ديمقراطية في ليبيا؟ لا اعتقد أن أي من التطورات يُنبئ بذلك”.

وأوضح بويصير: “فما يجري تشييده هو نظام يرضى القوى المحلية الفاعلة التي ساهمت في تعميق المستنقع والأطراف الخارجية التي دعمتها في ذلك، ولذلك فما سيحدث هو أن يتحول السجال إلى سجال سياسي، ولكن بين نفس الأطراف حفتر والسراج ومصراته والعشائر والمسلحين والإخوان وكل من استهواه الاستيلاء على المال العام، الاستيلاء على ثمن الدواء وغذاء الأطفال، ويتم تقاسم السلطة والمصالح بينهم (وستكون تلك خطوة إلى الأمام كما يُقال)”.

وأضاف: “لذلك اعتذر.. عن كل من شغلته بالحديث عن الديمقراطية والحريات العامه وسيادة القانون، فقد كنت كما يبدو أتحدث عن واقع آخر، وبلد آخر، وشعب آخر.. (فلستم من يمكن أن يكون سيدا حرا على أرضه)”.

وتابع بويصير: “سترون نفس الوجوه.. التي كانت تتقاتل تتعانق بشدة لأن الصياغة الجديدة ستتيح لهم السيطرة المطلقة المشتركة على الموارد بعيدا عنكم أيها الرعاع الجوعى والفقراء.. فلا مكان لكم إلا في الفقر بين الأزمات وغياب الخدمات والبحث عن الأمل، أي أمل، على الفيس بوك”.

واعتبر بويصير أن 2021 هي سنة الوصول إلى “الحقيقة المرة” بالنسبة له بعد أكثر من خمسين عاما من أحلام اليقظة التي دفع ثمنها، وفق قوله.

وأردف يقول: “وفى نفس الوقت.. أعلن هنا نهاية خصومتي مع الجميع، فلا معنى لخصومات لا تقف على سند من الواقع، خاصة وأنه ليس لدي معركتي الخاصة، وأنا شخصيا لم يضرني أحدا وأنا لا أحارب معركة لا تحاربوها انتم أولا”.

واختتم بالقول: “فالواقع الليبي.. كما اتضح لي ليس بيئة صالحة للدعوة للحرية”.