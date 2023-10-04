«بويصير» يُحذَّر من التواجد العسكري المصري بشرق ليبيا

حذَّر المحلل السياسي محمد بويصير، من التواجد العسكري المصري في شرق ليبيا.

وفي مقابلة تلفزيونية، أبدى بويصير استغرابه من دخول قوات عسكرية كبيرة ومعدات وآليات عسكرية إلى شرق ليبيا خلال كارثة الفيضانات والسيول التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخبر.

ونوه بويصير إلى أن شركة “المقاولون العرب” التي أرسلت المعدات والآليات هي شركة تعمل لحساب القوات المسلحة المصرية.

وتساءل بويصير: “هل هذه المعدات والآليات أتت لبناء درنة أو لتوسيع مهابط طائرات وبناء استحكمات عسكرية ومواقع عسكرية.

وأشار المحلل السياسي محمد بويصير إلى أن العقيدة العسكرية المصرية تعتبر أن الأمن القومي المصري يبدأ من منطقة العقيلة في ليبيا.

واستغرب بويصير وصول حاملة طائرات إلى ميناء طبرق البحري بدلاً عن سفن مدنية تتحول إلى مستشفيات.

وأردف: “نرى أن هناك تحرك مصري واعتقد أنه في اتجاه الجهد العسكري المصري وليس له علاقة بإعادة الإعمار”.

المصريون عندما بنو العاصمة الادارية في بلادهم جابوا شركات صينية محمد بويصير : المصريون عندما بنو العاصمة الادارية في بلادهم جابوا شركات صينية ولم تقوم بها شركات مصرية فلماذا يراد اعادة اعمار درنة من قبل شركات مصرية تم النشر بواسطة ‏المنارة للإعلام‏ في الأربعاء، ٤ أكتوبر ٢٠٢٣