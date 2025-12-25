بوينس آيرس تحت المياه.. فيضانات تتسبب بأضرار واسعة (فيديو)

شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، فيضانات غير مسبوقة نتيجة هطول أمطار غزيرة استمرت لساعات، ما أدى إلى غرق مركبات وتعطّل حركة السير في العديد من الأحياء، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو تداولها السكان المحليون.

وأكدت السلطات المحلية أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لإزالة المياه من الشوارع والمناطق المتضررة، وتقديم المساعدة للسكان المتأثرين، بالإضافة إلى حماية الممتلكات والمحال التجارية من الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

وأدى تدفق المياه إلى صعوبة كبيرة في حركة المرور، ما تسبب في توقف المركبات وإعاقة الوصول إلى بعض الأحياء، فيما حذرت إدارة المدينة المواطنين من الخروج إلا للضرورة القصوى، وضرورة توخي الحذر أثناء التنقل.

وتشكل الفيضانات في بوينس آيرس تحديًا متكررًا بسبب الطبيعة الجغرافية للمدينة وتصريف مياه الأمطار غير الكافي في بعض المناطق، ما يجعلها عرضة لمثل هذه الأحداث خلال مواسم الأمطار الغزيرة.

وتستعد السلطات عادة باتخاذ إجراءات وقائية مثل تنظيف المجاري المائية وتفعيل فرق الطوارئ، لكن الأمطار الاستثنائية تزيد من صعوبة السيطرة على الوضع.

وشهدت بوينس آيرس في العقدين الأخيرين عدة فيضانات كبرى، آخرها في مارس 2023، حين تسببت الأمطار الغزيرة في أضرار واسعة للمنازل والشوارع والممتلكات، ما دفع الحكومة لتعزيز خطط إدارة الكوارث وتطوير البنية التحتية لمواجهة الفيضانات المتكررة.