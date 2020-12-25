بو هاشم: البعثة الأممية قد تتجه لاعتماد مجموعة الـ75 بديلاً عن مجلس النواب

أفاد عضو مجلس النواب الليبي فرج بوهاشم، بأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد تتجه إلى أن تكون مجموعة الـ75 بملتقى الحوار السياسي الليبي التي تم اختيارها من قِبل البعثة بديلا لمجلس النواب.

وأشار بو هاشم في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، إلى أنه تلقى دعوة لعقد جلسة التئام لمجلس النواب في طنجة المغربية، مؤكدا أن ذهابه كان لضرورة توحيد مجلس النواب وجمع شتاته.

ونوه إلى أن عدد كبير من النوّاب حضروا وتم مناقشة العديد من الملفات منها تغيير رئاسة مجلس النواب بسبب تعطيل الرئاسة الحالية مهام المجلس.

ولفت عضو المجلس إلى أن اتفاق الصخيرات لم يكن في الخفاء بل كان في احتفال معلن وكانت العديد من النقاشات التي حدثت وتحصل أعضاء النواب المشاركين في الصخيرات على أغلب مطالبهم أهمها الصلاحيات التي ضمنت لمجلس النواب السيطرة الكاملة.

وقال بوهاشم إن الجميع مقتنع بأن رئاسة مجلس النواب الحالية قد عطلت أغلب المهام، وحتى البعثة الأممية بحد ذاتها تعلم ذلك و خير دليل ما حدث في تونس، مشيرا إلى أن البعثة قد تتجه إلى أن تكون مجموعة الـ75 بديلا لمجلس النواب.

كما لفت إلى أن البعثة الأممية وصلت إلى قناعة بأنه لا يجب منح مجلس النواب أي صلاحيات لتعطيله العملية السياسية.

تم النشر بواسطة ‏فرج بوهاشم‏ في الخميس، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠