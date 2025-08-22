بيانات عسكرية إسرائيلية مسرّبة: 83% من قتلى غزة هم مدنيين

في كشف صادم حول طبيعة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، أفاد تحقيق صحفي مشترك أجرته مجلة “+972” الإسرائيلية، وصحيفة الغارديان البريطانية، وموقع “لوكال كول” العبري، أن معلومات استخباراتية سرية للجيش الإسرائيلي تشير إلى أن الغالبية العظمى من القتلى الفلسطينيين في غزة هم من المدنيين، رغم مزاعم رسمية إسرائيلية بعكس ذلك.

ووفقًا للتقرير، فإن قاعدة بيانات سرية للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (مديرية “أمان”) أدرجت بحلول مايو 2025، أسماء 8900 قتيل من المقاتلين المنتمين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، في وقت كانت حصيلة الضحايا الإجمالية التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة قد بلغت 53 ألف قتيل.

ويعني ذلك أن 83% من القتلى في قطاع غزة – أي أكثر من أربعة من كل خمسة – هم من المدنيين، وهي نسبة مرتفعة على نحو غير مسبوق في الحروب الحديثة، بحسب ما أشار إليه معدو التحقيق.

تضارب مع التصريحات الرسمية

بينما ظلت الحكومة الإسرائيلية ومسؤولوها العسكريون يؤكدون طوال الحرب أن نسبة القتلى من المدنيين إلى المسلحين تراوحت بين 1:1 و2:1، تظهر البيانات المسربة من قاعدة “أمان” أن تلك الأرقام قد تم تضخيمها بشكل كبير.

وقال أحد المصادر الاستخباراتية التي تحدثت إلى معدي التحقيق: “يتم ترقية الأشخاص إلى مرتبة إرهابي بعد وفاتهم”، مشيرًا إلى ثقافة منهجية داخل الجيش لتسجيل المدنيين كـ”مسلحين” لرفع أرقام القتلى المزعومة.

بيانات متذبذبة ومتناقضة

منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، أعلن الجيش الإسرائيلي أرقامًا متضاربة بشأن عدد القتلى من المسلحين. ففي نوفمبر 2023، قدر أحد المسؤولين عدد القتلى من المقاتلين بأكثر من 10 آلاف، بينما أشار تقرير لاحق في ديسمبر إلى رقم أقل من 8000، واستمرت الأرقام في التذبذب طوال عام 2024، حيث تراوحت بين 12 ألفًا و23 ألفًا، دون تقديم قاعدة بيانات واضحة تدعم هذه الأرقام.

أما قاعدة البيانات السرية، فتظهر أن عدد القتلى المؤكدين من المسلحين بلغ 7330، مع تسجيل 1570 على أنهم “قتلى محتملون”. حتى مع احتساب الاحتماليين، يبقى عدد القتلى من المسلحين أقل من خمس إجمالي الضحايا.

“ثقافة الكذب”

التحقيق استشهد بتصريحات لضباط سابقين ومسؤولين في الجيش الإسرائيلي، مثل اللواء المتقاعد إسحاق بريك، الذين انتقدوا بشدة تضليل الرأي العام فيما يتعلق بعدد قتلى المسلحين.

ووصف بريك الأرقام الرسمية بأنها “واحدة من أخطر الخدع في تاريخ إسرائيل”، مشيرًا إلى أن “معظم من نبلغ عنهم ليسوا مقاتلين في الواقع”.

وتم الكشف عن “لوحة معلومات الحرب”، وهي أداة استخباراتية داخلية بدأ قائد وحدة 8200 الاستخباراتية بتطويرها بعد 7 أكتوبر لقياس عدد قتلى “الإرهابيين”، والتي تحوّلت إلى وسيلة لتقدير “نجاح” العمليات العسكرية، في مشهد وُصف بـ”مباراة كرة قدم” تُراقب فيها الأرقام المتصاعدة يوميًا.

دعم أمريكي ومخاوف دولية

في الوقت نفسه، تشير التقديرات الاستخباراتية الأمريكية إلى أن حركة حماس نجحت في تجنيد 15 ألف مقاتل جديد خلال الحرب، أي ضعف عدد من تزعم إسرائيل أنها قتلته، مما يعكس محدودية تأثير الحملة العسكرية على القدرات القتالية للفصائل المسلحة.

وتشير أصوات حقوقية ودبلوماسية دولية إلى أن الخطاب التصعيدي الصادر من كبار المسؤولين الإسرائيليين، مثل تهديدات بتدمير غزة أو تصريحات تدعو للانتقام غير المقيّد، يؤكد أن الاستهداف لا يقتصر على المسلحين بل يشمل المدنيين أيضاً، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

الحاجة إلى التحقيق والمساءلة

التحقيق يسلّط الضوء على ضرورة إجراء مراجعة مستقلة وشفافة للأرقام والوقائع المتعلقة بالحرب على غزة، خصوصًا في ظل الفجوة الكبيرة بين الخطاب الرسمي الإسرائيلي والمعلومات الاستخباراتية الداخلية.

ويخلص التقرير إلى أن التقييم الحقيقي لحجم الضحايا المدنيين في غزة قد لا يكون ممكنًا بشكل دقيق إلا بعد وقف إطلاق النار والوصول المستقل إلى الميدان، لكن حتى الآن، تشير الأدلة إلى واحدة من أعلى نسب الضحايا المدنيين في النزاعات المسلحة الحديثة.

إسرائيل تمنع عمدة برشلونة من دخول أراضيها بعد قرار بلديته قطع العلاقات معها

أعلنت هيئة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، الجمعة، أن عمدة مدينة برشلونة الإسبانية، جاومي كولبوني، مُنع من دخول إسرائيل رغم أنه كان من المقرر أن يصل قرابة منتصف الليل.

وذكرت وزارة الداخلية أن قرار المنع اتُخذ بموجب “قانون الدخول إلى إسرائيل” وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، وذلك عقب تصريحات أدلى بها كولبوني مؤخراً ضد إسرائيل، وبعد أن صادق مجلس بلدية برشلونة في مايو الماضي على قرار يقضي بقطع العلاقات الرسمية مع إسرائيل.

وكان كولبوني يعتزم خلال زيارته المرتقبة التوجه إلى مؤسسة “ياد فاشيم” وإلى مناطق تحت إدارة السلطة الفلسطينية.

ويأتي القرار الإسرائيلي في ظل توتر متصاعد مع إسبانيا، بعد أن اعترفت حكومة بيدرو سانشيز بدولة فلسطين، حيث شنّ سانشيز هجوماً حاداً على إسرائيل، واصفاً إياها بـ”دولة إبادة” على خلفية العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة.