بيان أمريكي أوروبي مشترك يُؤكد على ضرورة إنهاء النزاع اليمني

أصدرت حكومات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بياناً مشتركاً، اليوم الأحد، على تطورات الصراع اليمني.

وجاء في البيان: “إن جهودنا الدبلوماسية المتجددة الرامية إلى إنهاء النزاع اليمني، والتي ندعم من خلالها المبعوث الخاص للأمم المتحدة بالتعاون مع السعودية وسلطنة عمان والمجتمع الدولي، تمنحنا الفرصة المُثلى لوضع نهاية لهذه الحرب”.

وحث البيان جماعة “أنصار الله” الحوثيين المدعومة من إيران، على اغتنام هذه الفرصة لإحلال السلام ووضع حد للتصعيد المستمر.

وأكد البيان التزام حكومات الدول بأمن وسلامة أراضي المملكة العربية السعودية وباستعادة الاستقرار والهدوء على امتداد الحدود السعودية اليمنية.

كما أكد البيان على الدعم القوي من أجل التوصل إلى حل سريع للنزاع اليمني، يساعد المنطقة على تحقيق الاستقرار الذي هي في حاجة مُلحة إليه ويستفيد منه شعب اليمن بشكل فوري، بحسب البيان.