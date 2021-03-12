بيان أمريكي أوروبي يُؤكد على أهمية توحيد مؤسسات الدولة الليبية

رحبت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

جاء ذلك في بيان مشترك للدول الخمسة صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، أعربت من خلاله عن الترحيب بالتطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الليبية.

وأكد البيان المشترك قدرة الشعب الليبي على إعادة توحيد البلاد، معربًا كذلك عن شكره لجميع الجهات الفاعلة التي ساهمت في التصويت على منح الثقة.

وجاء في البيان: “التصويت على منح الثقة كان خطوة حيوية نحو توحيد المؤسسات الليبية، وإيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد، وسنواصل مع شركائنا دعم الشعب الليبي وجهود الأمم المتحدة مع شركائنا من خلال عملية برلين”.

وعبر البيان عن التقدير “للبيان الذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بالترحيب بتصويت مجلس النواب ومعربًا عن الاستعداد لتسليم السلطة”.

كما دعا البيان المشترك “جميع السلطات والجهات الفاعلة الليبية الحالية لتحمل نفس المسؤولية وضمان تسليم سلس وبناء لجميع الصلاحيات والواجبات لحكومة الوحدة الوطنية”.

وشدّد البيان الأمريكي الأوروبي على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020 بجنيف السويسرية.

وأشار البيان أيضاً إلى أهمية انسحاب كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، معربًا عن تقديره لجهود بعثة الدعم الأممية في ليبيا.