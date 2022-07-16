بيان أمريكي سعودي يُؤكد دعم العملية السياسية في ليبيا

أكدت المملكة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، دعمهما للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا والتي تهدف للتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

جاء مشترك، عقب لقاء جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مدينة جدة السعودية.

وأعرب البلدان عن دعمهما الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يدعو إلى المغادرة الكاملة للقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء، وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 الصادر في عام 2021م.