بيان أميركي بريطاني بشأن الحرب على غزة

أصدرت الاستخبارات الأميركية والبريطانية، بيانا مشتركا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والوصول إلى السلام.

وذكرت الاستخبارات الخارجية الأميركية والبريطانية، في بيان مشترك، “أنهما يعملان بلا كلل من أجل وقف إطلاق النار في غزة للضغط من أجل السلام.

ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس”، جاء في بيان مشترك نادر لمدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية وليام بيرنز ورئيس جهاز المخابرات البريطاني ريتشارد مور، إن الوكالتين “استغلتا قنواتنا الاستخباراتية للضغط بقوة من أجل ضبط النفس وخفض التصعيد”.

وبحسب صحيفة “فينانشيال تايمز”، قال مديرا وكالتي الاستخبارات: “إن وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل ضد “حماس”، يمكن أن ينهي معاناة المدنيين الفلسطينيين وخسائرهم المروعة في الأرواح ويعيد الرهائن إلى ديارهم بعد 11 شهرا من الاحتجاز”.

هذا وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي 2023، على قطاع غزة إلى 40883 قتيلا و94454 جريحاً.